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"Нафтогаз" заплатил "Интерпайпу" Пинчука за трубы 16 млрд грн с 2014 года, - Кучеренко

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"Нафтогаз" заплатил "Интерпайпу" Пинчука за трубы 16 млрд грн с 2014 года, - Кучеренко
Компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука монополизировала поставки трубной продукции для "Нафтогаз Украины" благодаря коррупции в руководстве госкомпании и заградительным пошлинам против мировых производителей.


Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ТЭК Алексей Кучеренко.


"Одна из существенных статей расходов при добыче - это закупка труб. С момента прихода сегодняшних руководителей "Нафтогаза" - Коболева, Витренко и других - только "Интерпайпу" было заказано труб на 16 (!) миллиардов гривен ", - сообщил Кучеренко.


По словам нардепа, ежегодно газовый монополист "Нафтогаз" проводит тендеры на несколько миллиардов гривен на закупку труб.
Летом 2020 по инициативе "Интерпайп", Украина ввела заградительные пошлины против мировых производителей трубной продукции, которые были конкурентами компании Пинчука на тендерах "Нафтогаза".


"Летом 2020 Министерство экономики по просьбе завода" Интерпайп "ввело пошлины против мировых производителей труб. В результате имеем: в начале 2020 года на тендерах по трубам 9 поставщиков, в том числе международные, в начале в начале 2021 - всего два с очевидным фаворитом", - добавил нардеп.


Монополизация поставки труб привела к повышению цен, а следовательно - увеличению расходов госкомпании.
"Пока "Нафтогаз" будет существовать, пока добыча будет падать, население переплачивать, а правильные трубы продаваться", - подытожил нардеп.


Ранее сообщалось, что компания "Интерпайп" Виктора Пинчука подалась на тендер "Нафтогаза" на поставку труб на сумму 500 млн грн в обход решения АМКУ о запрете участия в государственных тендерах из-за махинаций и злоупотреблений компании.
"Интерпайп" Пинчука с 2014 года является фактически монопольным поставщиком трубной продукции для государственной компании "Нафтогаз Украины".



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Топ комментарии

  • 133133
    Можно подумать, что при премьерстве Тимошенко Нафтогаз покупал трубы не у Пинчука )))

    Но, ****, этот бютовский прорицатель почему-то взял данные именно с 2014 года.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Щуряча метушня !!! Свині борсаються навколо державної годівниці !!!)))
  • 133133
    Статья до невозможности прямолинейная.

    Агитатор БЮТ заявляет, что Зеля - кака, но берет цифры с 2014 года, чтобы стало понятно, что и Петя тоже кака.

    А про то, что при премьерстве Юли эти трубы точно так же покупались у Пинчука, агитатор молчит. Поэтому Юля - цяця.
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