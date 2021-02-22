Уруский о фото с Кадыровым: Не считаю возможным "шарахаться" от представителей страны-агрессора

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский прокомментировал фото, на котором он на выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби замечен рядом с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

"На фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Украины Д.Шмыгаля, - официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, на которой я участвую как глава украинской правительственной делегации. Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", - подчеркивает Уруский на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров", - добавил Уруский.

Также он уточнил, что украинская делегация обратила внимание местного протокола относительно неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

"Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", - подытожил он.

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