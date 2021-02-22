Кулеба о реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует, что реакция России на внедрение СНБО санкций в отношении Виктора Медведчука и его жены не будет быстрой, но в среднесрочной перспективе введение санкций точно повлияет на позицию Кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Глава МИД отметил, что после начала российской агрессии против Украины в 2014 году ему трудно представить, что может произойти что-то хуже.

"Но, я думаю, что сейчас Украина вернется в топ-темы российской пропагандистской машины - там будут просто слюной брызгать на Президента Зеленского и рассказывать, каким он оказался врагом и недружественным. То есть российская пропаганда точно первой отреагирует, по моему мнению. Я не думаю, что будет какая-то быстрая реакция России - мы, собственно, это увидели на примере закрытия телеканалов, которые де-факто принадлежали господину Медведчуку. Но то, что это повлияет на позицию России и на их действия в среднесрочной перспективе, - это точно", - сказал Кулеба.

По словам министра, сейчас нет смысла гадать, какой может быть реакция РФ, поскольку мы все с 2014 года должны научиться быть готовыми к любому развитию событий.

Комментируя возможность эскалации конфликта на Донбассе, министр отметил, что факты обстрелов и гибели наших военных мы уже имеем.

"Еще раз подчеркиваю: с санкциями против Медведчука, без санкций, урок России с 2014 года - "мы можем сделать что-то в любой момент". Мы что, провоцировали их захватывать Крым? Или мы провоцировали их вводить свои войска на Донбасс? Но они это сделали. Поэтому давайте откинем эту логику "не раздражать Россию". Ничто так сильно не провоцирует Россию на действия, как постоянные призывы не раздражать Россию", - считает дипломат.

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