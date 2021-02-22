Если пошлину на экспорт металлолома не продлят, метпредприятия столкнутся с нехваткой производственного сырья, - Каленков

Украинские металлургические предприятия сталкиваются с нехваткой металлолома даже при том, что в Украине действует пошлина на экспорт вторсырья в размере 58 евро за тонну.

Об этом в комментарии Uaprom.info сообщил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

На сегодня в стране применяется пошлина на экспорт лома черных металлов в размере 58 евро за тонну. Ее действие завершается в сентябре 2021 года. "Укрметаллургпром" обратился к членам Комитета ВР по вопросам экономического развития с просьбой продлить ее действие еще на 5 лет. Таким образом металлурги рассчитывают избежать дефицита вторсырья, который может возникнуть на рынке Украины из-за роста экспортных поставок, необремененных пошлиной.

"Даже при действующей пошлине в 58 евро предприятия ощущают нехватку лома. Это происходит впервые за последние несколько лет, когда пошлина работала и работала эффективно. Это связано с тем, что уменьшилась ломозаготовка внутри страны и с тем, что, несмотря на пошлину начал расти экспорт. Это значит, что размер в 58 евро не является таким уж эффективным", - заявил Каленков.

Он высказал опасение, что в случае, если действие пошлины не будет продлено, металлургические предприятия столкнутся с острой нехваткой производственного сырья. В первую очередь это коснется электрометаллургических предприятий, которые при выплавке стали используют до 90% лома. Однако заводы полного цикла также пострадают, поскольку у них доля лома, согласно технологическому процессу, достигает 25%.

"Проблемы есть уже сейчас, при действующей пошлине. Если ее отменят, то фактически мы вернемся к периоду, когда дефицит составлял 25-30%", - говорит Каленков.

Среди причин роста экспорта он также называет торговую политику основных стран-конкурентов Украины. "Это связано с тем, что рынок искажен сам по себе. Многие страны используют заградительные меры, например, та же Турция имеет заградительные пошлины на импорт нашей готовой метпродукции. Поэтому, имея эти ограничения, они могут себе позволить выкручивать нам руки, демпинговать по лому и все равно оставаться в прибыли", - объяснил Каленков.

В 2020 году заготовка металлолома в Украине, по данным профильной ассоциации УАВтормет, составила 3,07 млн тонн (-8,6% к 2019 г.), что является самым низким показателем за время независимости.