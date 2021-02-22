"Укроборонпром" на оружейной выставке в ОАЭ заключил контракт с Пакистаном по ремонту танков на $85,6 млн
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
Подчеркивается, что это первой контракт "Укроборонпрома" с Пакистаном в текущем году.
"Наши бронетанковые предприятия постоянно обновляют свои производственные мощности и совершенствуют технологии, обеспечивают высокое качество работ и продукции. Также мы обсудили с пакистанской стороной новые заказы на поставку в эту страну двигателей 6 ТД1 и 6 ТД2", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.
Кроме этого состоялась встреча Гусева с вице-премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов Мансуром бин Заед аль-Нахаяном. В ходе мероприятия обсуждалось состояние реализации совместных проектов и определены приоритетные направления будущего сотрудничества.
"В ближайшее время нас ждет активизация двустороннего военно-технического сотрудничества между Украиной и ОАЭ", - подчеркнул Гусев.
При этом отмечается, что на IDEX-2021 украинская делегация достигла ряда предварительных договоренностей с ОАЭ, Саудовской Аравией и Иорданией в сферах высокоточного оружия, беспилотных платформ, космических технологий, ремонта авиадвигателей и тому подобное.