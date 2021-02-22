"Укроборонпром" на оружейной выставке в ОАЭ заключил контракт с Пакистаном по ремонту танков на $85,6 млн

В рамках международной выставки вооружений IDEX-2021, которая в настоящее время проходит в ОАЭ, государственный концерн "Укроборонпром" и Пакистан заключили контракт на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму $85,6 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Подчеркивается, что это первой контракт "Укроборонпрома" с Пакистаном в текущем году.

"Наши бронетанковые предприятия постоянно обновляют свои производственные мощности и совершенствуют технологии, обеспечивают высокое качество работ и продукции. Также мы обсудили с пакистанской стороной новые заказы на поставку в эту страну двигателей 6 ТД1 и 6 ТД2", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Кроме этого состоялась встреча Гусева с вице-премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов Мансуром бин Заед аль-Нахаяном. В ходе мероприятия обсуждалось состояние реализации совместных проектов и определены приоритетные направления будущего сотрудничества.

"В ближайшее время нас ждет активизация двустороннего военно-технического сотрудничества между Украиной и ОАЭ", - подчеркнул Гусев.

При этом отмечается, что на IDEX-2021 украинская делегация достигла ряда предварительных договоренностей с ОАЭ, Саудовской Аравией и Иорданией в сферах высокоточного оружия, беспилотных платформ, космических технологий, ремонта авиадвигателей и тому подобное.

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