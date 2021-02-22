Военные врачи и участники ООС будут вакцинированы одними из первых, - Зеленский
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Вакцина от COVID-19 будет в Украине в ближайшее время. Об этом было сообщено во время традиционного селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"По графику поставки вакцин прививка будут гарантирована всем гражданам Украины. От государства она будет бесплатной. Военные врачи и участники ООС - среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики, которые на передовой борьбы с Covid-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска", - сказал Зеленский.
При этом президент отметил, что в вопросе проведения вакцинации Украина перенимает опыт других стран.
Ранее сообщалось, что прибытие вакцины в Украину ожидается завтра утром.