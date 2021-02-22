В ВСУ зафиксирован 45-й летальный случай из-за COVID-19, всего болеют 552 человека, - командование Медсил

По состоянию на утро 22 февраля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 552 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 15 688 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 119 человек.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 45-й летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19.

"Военнослужащий находился на стационарном лечении в Областной инфекционной больнице города Ивано-Франковск. Положительный ПЦР тест от 10 февраля этого года. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

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