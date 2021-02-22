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Ситуация с COVID-19 на Ивано-Франковщине напряженная. Растет заболеваемость на Виннитчине и Закарпатье, - Шмыгаль

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Ситуация с распространением коронавируса в Ивано-Франковской области остается напряженной.

Об этом сообщил сегодня в ходе селекторного совещания с президентом премьер-министр Денис Шмыгаль, инфомирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"За минувшие сутки зарегистрировано 515 заболевших. В большинстве больниц заняты кровати, развернут мобильный госпиталь. Состоялось заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с участием главного государственного санитарного врача. Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мер, которые соответствуют красному уровню карантина", - сказал он.

Глава правительства также сообщил о росте числа больных в Винницкой области и на Закарпатье.

По словам Дениса Шмыгаля, сейчас в Украине готовы 68 332 кровати для больных COVID-19, из которых 58 390 подключены к кислороду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП

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Топ комментарии

  • nazar vitrenko
    Ну нічого , Вовчик зато на лижах поковзав, а буковельці бабла рубанули, в той час , як майже весь бізнес сидів на лохдауні.
  • nord west 73790a67
    Кондоми, ви проливаєте крокодилячі сльози щодо поширення епідемії замість ліквідації джерел її розповсюдження на гірськолижних курортах, як це зробила вся Європа.
  • nazar vitrenko
    До речі з урядової гарячої лінії до цих пір не надійшла інформація чом у в Буковелі не підтримувались карантинні заходи, і що буде, як з того почне зростати захворюваність , запит було подано 15.01.2021.
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