Длительность госпитализации больных COVID-19 увеличивается, - Ляшко
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В регионах, где наблюдается рост количества инфицированных коронавирусом, растет также и продолжительность госпитализации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, в областях, где наблюдается рост количества больных коронавирусом, увеличивается и продолжительность госпитализации
"Если раньше она длилась семь-восемь дней, то сейчас - 19-20", - говорится в сообщении.