Онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса готова к работе, - Федоров
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Специальная онлайн-система, предназначенная для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса, готова к работе.
Об этом заявил сегодня в ходе селекторного совещания с президентом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию готова к работе", - отметил Федеров.
Кроме этого он уточнил, что было принято решение относительно того, что данную систему запустят с марта текущего года.