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Онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса готова к работе, - Федоров

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Онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса готова к работе, - Федоров
Специальная онлайн-система, предназначенная для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса, готова к работе.

Об этом заявил сегодня в ходе селекторного совещания с президентом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию готова к работе", - отметил Федеров.

Кроме этого он уточнил, что было принято решение относительно того, что данную систему запустят с марта текущего года.

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Топ комментарии

  • Лариса fb3d953c
    Интересно, сколько дураков выстроится в очередь.
  • Александр Лихошва
    pfizer не для простых людей, а для слуг народа.
    Народу везут индийскую копию оригинала от которого почти вся Европа отказалась, и не только
  • maravillo
    А черга на pfizer буде, чи ми вже як країна третього світу?
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