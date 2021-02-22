Онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса готова к работе, - Федоров

Специальная онлайн-система, предназначенная для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса, готова к работе.

Об этом заявил сегодня в ходе селекторного совещания с президентом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию готова к работе", - отметил Федеров.

Кроме этого он уточнил, что было принято решение относительно того, что данную систему запустят с марта текущего года.

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