В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська

В случае реализации инициативы об установке в украинских колониях "глушилок" мобильной связи использоваться будет лишь фиксированная связь, отметил министр юстиции Денис Малюська.

В украинских учреждениях исполнения наказаний могут установить "глушилки" мобильной связи. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил "24 каналу" в интервью, которое было опубликовано 21 февраля, передает Цензор.НЕТ.



Речь об этом зашла после вопроса журналистки, известно ли главе Минюста о "телефонном мошенничестве" в колониях, когда заключенные выманивают у украинцев деньги.

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"Есть индивидуальные или группы мошенников. У нас есть видение, как это сделать (справиться с этим явлением. – "ГОРДОН"), но это требует денег. История простая – нужно поставить "глушилки" мобильной связи над учреждениями исполнения наказаний и позволить пользоваться только фиксированной связью, запись разговоров которой осуществляется администрацией", – сказал Малюська.



По его словам, эту инициативу реализуют, когда будут получены средства от продажи старых тюрем.



Министр утверждает, что в колониях Украины телефонное мошенничество "сейчас не процветает".



"Если посмотреть на статистику закрытия call-центров, которые занимались мошенничеством, то это те, которые не работали в тюрьмах. В тюрьмах такого системного бизнеса на call-центрах, который вне тюрем, по крайней мере, мне кажется, что нет", – объяснил Малюська.



Всего в Украине функционирует 188 тюремных учреждений.