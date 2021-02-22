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В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська

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В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська
В случае реализации инициативы об установке в украинских колониях "глушилок" мобильной связи использоваться будет лишь фиксированная связь, отметил министр юстиции Денис Малюська.

В украинских учреждениях исполнения наказаний могут установить "глушилки" мобильной связи. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил "24 каналу" в интервью, которое было опубликовано 21 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Речь об этом зашла после вопроса журналистки, известно ли главе Минюста о "телефонном мошенничестве" в колониях, когда заключенные выманивают у украинцев деньги.

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"Есть индивидуальные или группы мошенников. У нас есть видение, как это сделать (справиться с этим явлением. – "ГОРДОН"), но это требует денег. История простая – нужно поставить "глушилки" мобильной связи над учреждениями исполнения наказаний и позволить пользоваться только фиксированной связью, запись разговоров которой осуществляется администрацией", – сказал Малюська.

По его словам, эту инициативу реализуют, когда будут получены средства от продажи старых тюрем.

Министр утверждает, что в колониях Украины телефонное мошенничество "сейчас не процветает".

"Если посмотреть на статистику закрытия call-центров, которые занимались мошенничеством, то это те, которые не работали в тюрьмах. В тюрьмах такого системного бизнеса на call-центрах, который вне тюрем, по крайней мере, мне кажется, что нет", – объяснил Малюська.

Всего в Украине функционирует 188 тюремных учреждений.

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Топ комментарии

  • Afanasiy
    А навіщо ставити глушилки, якщо в арештованих взагалі не повинно бути мобілок В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська - Цензор.НЕТ 6018
  • Zelya Vsyo
    Установи уже заодно глушилки бабла, бухла, наркоты, проституток и всего того грева, что передаётся в тюрьмы за взятки твоим подчинённым. В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 2739
  • Скромный Кролик
    не знаю, получится ли это, но большинство телефонных и интернет-мошеннчеств осуществляется из тюрем при поддержке с воли. Там целые схемы. В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, - Малюська - Цензор.НЕТ 8237
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