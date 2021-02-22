Россия пытается сорвать открытие "Крымской платформы", - Кулеба

Россия пытается сорвать открытие "Крымской платформы", главной целью которой является деоккупация полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил министр иностранны дел Дмитрий Кулеба.

"Деоккупация Крыма - это единственная конечная цель. Наша задача сейчас - объединить всех тех, кому действительно вопрос Крыма не безразличен, для того, чтобы те политики… Например, есть политика непризнания Крыма. Мы должны четко контролировать, чтобы она оставалась эффективной, чтобы никто шаг влево или шаг вправо не делал. И чтобы мы использовали возможности друг друга для сдерживания тех стран, которые в пророссийской орбите и пытаются от этой политики отойти", - рассказал он.

Министр напомнил, что есть несколько санкционных режимов, связанных с Крымом, но есть случаи, когда кто-то обходит санкции.

"Мы хотим создать координационный механизм, когда все будут видеть пробелы в санкционных режимах и будут принимать шаги для их заполнения. И так далее, и там есть другие несколько измерений, в которых мы будем работать", - отметил глава МИД

По его словам Российская Федерация пытается сорвать открытие "Крымской платформы".

"Для меня лучшим доказательством того, что мы движемся правильным путем с "Крымской платформой", является регулярная информация, которую я получаю из разных открытых и закрытых каналов о том, какой - не побоюсь этого слова - "кипиш" и нервную реакцию вызывают наши действия в Российской Федерации. То есть там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативе. Поставлены две задачи.

Первая - дискредитировать "Крымскую платформу" на старте как таковую. И вторая - сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите, который состоится в августе. То есть конкретные в России поставлены соответствующим органам задачи. И то, как они нервно и как системно начали на это реагировать, является дополнительным доказательством, что они боятся и что они понимают те угрозы, которые мы несем им с созданием "Крымской платформы", - добавил Кулеба.

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