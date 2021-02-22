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Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка: в первой группе 30 человек

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Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка: в первой группе 30 человек
Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка. Повышать уровень владения государственным языком будут чиновники и работники коммунальных предприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщили во время аппаратного совещания в мэрии.

Отмечается, что в регионе уже набралось более тысячи желающих пойти на курсы.

В первую групу пока взяли 30 человек. Туда включили чиновников местного самоуправления, работающих с документами и выступающих публично. За четыре недели они смогут повысить сою грамотность и расширить словарный запас.

Как сообщалось ранее, в Николаеве депутаты отказались говорить на украинском языке и мэр Сенкевич переводил их речь.

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Топ комментарии

  • Rino Onix
    И футбольных арбитров пусть отправят на эти курсы.
  • Alex Tom
    Піпець!Ці люди прожили все свідоме життя в Україні,вивчали в школах українську мову,повинні були вчитися в вишах українською мовою,чули її щодня вживу і в ефірі,і тепер держава повинна вчити їх мові?Можливо їх не на курси потрібно направляти,а на прийом до психіатра?
  • Lvbnhj
    За 30 (тридцять Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка: в первой группе 30 человек - Цензор.НЕТ 6612 ) років дебіли не вивчили мови !? ..
    То якого ...пішли (і їх взяли ) на державну службу ?
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