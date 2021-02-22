Спасатели убедительно призывают туристов воздержаться от походов в горы: На Закарпатье и Львовщине угроза снежных лавин
6952
22-23 февраля в связи с оттепелью сохраняется угроза схождения лавин в высокогорье Закарпатской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.
При этом отмечается, что 23 февраля в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
"Убедительно рекомендуем туристам воздержаться от походов в горы!" - говорится в сообщении ГСЧС.