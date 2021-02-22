"Специфический запах подмышек": "слуга народа" Беленюк заявил, что научился отличать переболевших COVID-19 с помощью нюха

Народный депутат партии "Слуга народа" Жан Беленюк заявил, что научился отличать переболевших COVID-19 "по специфическому запаху".

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Обнаружил у себя способность определять людей, перенёсших COVID-19, по запаху их тела, вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг - партнеров, которые переболели ковидом, такой же запах, мне он почему-то напоминает чеснок... Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились?? Потому как, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант"", - написал Беленюк.

Отметим, что Беленюк является чемпионом мира и Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр-2016 по греко-римской борьбе.

В сентябре 2020 г. нардеп переболел COVID-19.

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