Первый кредит по программе "Доступная ипотека" будет выдан в начале марта, - Минфин

Министерство финансов рассчитывает на выдачу первых кредитов по программе "Доступная ипотека 7%" в начале марта 2021 года.

Об этом сообщил глава министерства Сергей Марченко в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, первый кредит с уполномоченными банками мы сможем выдать в начале марта", - сказал он

По ожиданиям Минфина, потенциально программой могут воспользоваться 5 тыс. семей, а плановый портфель ипотечных кредитов в 2021 году - 5 млрд грн.

"В планах - выдать 5 млрд грн кредитов", - сказал министр финансов.

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Напомним, программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок - 20 лет, минимальный первый взнос - 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка - 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года.