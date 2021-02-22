Из-за международной преступной схемы в Украину не возвращается 2 млрд долларов валютной выручки ежегодно, - Гетманцев

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту невозврата валютной выручки в Украину из-за теневых схем международных зернотрейдеров.

Об этом написал в Facebook глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он заявил, что из-за международной преступной схемы в Украину не возвращается 2 млрд долларов валютной выручки ежегодно. Участники схемы покупают зерно за наличные, экспортируют его за границу, не возвращают выручку и наживаются на НДС.

"Это средства, которые теряет наша экономика. Это налоги, которые недополучают наши медики. Это доходы, которые получают преступники. К сожалению, в совершение преступлений втянуты известные мировые зернотрейдеры", - написал Даниил Гетманцев.

По его данным, по этому факту уже открыто уголовное производство и ведется следствие. Снизить налоговые махинации при экспорте зерновых и масличных призван закон №3656, принятый Верховной Радой 17 декабря 2020 года. Напомним, он предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% при экспорте агропродукции. Пропорционально со снижением ставки НДС в экспортных операциях снизятся суммы возмещения экспортерам из госбюджета и, соответственно, махинации вокруг НДС. Чем ниже сумма НДС - тем меньше мотивации для теневых схем вокруг его возмещения.

Закон не нанесет убытков бюджету, поскольку распространяется на сырье, а не на готовую продукцию, с которой покупатель и выплачивает НДС. Документ поддержали Министерство финансов и крупнейшие аграрные ассоциации.