За год в Украине из-за COVID-19 умерло почти вдвое больше граждан, чем от гриппа и пневмонии, - Госстат
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о количестве скончавшихся по разным причинам в январе-декабре прошлого года.
Всего в Украине за указанный период умерли 616 835 человек. В частности:
- от ишемической болезни сердца – 284 997;
- от злокачественных новообразований – 77 161;
- от цереброваскулярных болезней (инсультов) – 78 140;
- от болезней органов пищеварения – 24 215;
- от гриппа и пневмонии – 11358;
- от болезней нервной системы – 4345;
- от заболеваний, обусловленных вирусом иммунодефицита человека – 2868;
- от туберкулеза – 2886;
- от болезней мочеполовой системы – 2661;
- от сахарного диабета – 2116.
От внешних причин за январь-декабрь 2020 года умерли 28 062 украинцев. В том числе:
- в результате транспортных несчастных случаев погибли 3569 человек;
- от случайного утопления и погружения в воду – 1468;
- от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени – 1133;
- от случайного отравления ядовитыми веществами – 1570;
- от случайного отравления и действия алкоголя – 2107;
- причинили себе летальное умышленное самоповреждение – 5635;
- погибли в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 1330.
Напомним, в Украине зафиксировали резкий скачок смертности. За 11 месяцев 2020 года умерло 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и родилось 268,9 тыс. человек – на 6,2% меньше.