Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс объяснила, почему официальный Лондон не отправил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому с днем ​​рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Симмонс рассказала в интервью "ЕП".

Симмонс отметила, что для Британии не является привычным, когда руководители государств ждут от партнеров поздравлений с днем ​​рождения.

"Нет, это не является привычным в Британии", - сказала дипломат.

"На самом деле такой традиции нет, поэтому это не упущение мое или премьер-министра, что мы не прислали поздравления с днем ​​рождения", - добавила посол, объяснив, почему она и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не поздравили Зеленского.

По поводу себя она уточнила, что "здесь нет ничего персонального - я просто забыла это сделать".

"Но я хочу рассказать о другом. Когда президент Зеленский заболел COVID, то премьер Джонсон с ним связался. В известной степени - из-за того, что премьер сам перенес COVID и болел тяжело, поэтому испытывает сочувствие к каждому, кто тоже заболел. Да и я тоже твитила, когда Зеленский заболел", - добавила Мелинда Симмонс.

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