Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Симмонс рассказала в интервью "ЕП".
Симмонс отметила, что для Британии не является привычным, когда руководители государств ждут от партнеров поздравлений с днем рождения.
"Нет, это не является привычным в Британии", - сказала дипломат.
"На самом деле такой традиции нет, поэтому это не упущение мое или премьер-министра, что мы не прислали поздравления с днем рождения", - добавила посол, объяснив, почему она и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не поздравили Зеленского.
По поводу себя она уточнила, что "здесь нет ничего персонального - я просто забыла это сделать".
"Но я хочу рассказать о другом. Когда президент Зеленский заболел COVID, то премьер Джонсон с ним связался. В известной степени - из-за того, что премьер сам перенес COVID и болел тяжело, поэтому испытывает сочувствие к каждому, кто тоже заболел. Да и я тоже твитила, когда Зеленский заболел", - добавила Мелинда Симмонс.