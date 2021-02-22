Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба. ВИДЕО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Соединенные Штаты Америки могут сделать больше для прекращения войны на Донбассе и без участия в переговорах "нормандской четверки" с участием Украины, России, Германии и Франции. Об этом Кулеба сообщил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Наша цель заключается в том, и я не буду как-то кривить душой, чтобы Соединенные Штаты еще активнее помогали противостоять российской агрессии и еще активнее включились в трансформации внутри Украины для того, чтобы мы смогли противодействовать тем, кто хочет затянуть страну в прошлое", - подчеркнул он.
"Мы хотим более активного участия в процессе урегулирования на Донбассе. Сейчас Соединенные Штаты, скажем так, наблюдают за процессом, делают определенные шаги, которые влияют, но они могут делать больше", - сказал Кулеба.
"Даже не став членом "нормандской четверки", можно делать больше, и для меня очень важно было услышать в выступлении президента Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности слова об Украине - о том, что поддержка территориальной целостности Украины является жизненно важной для Европы и для Соединенных Штатов для трансатлантического единства. Поэтому они могут делать больше, будучи в "нормандской четверке" или не будучи. Соединенные Штаты - достаточно самостоятельная страна для того, чтобы действовать при любых обстоятельствах", - считает глава МИД.
Также Кулеба добавил, что США реально много могут сделать для деоккупации Крыма.