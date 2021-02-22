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Экс-заму председателя ПриватБанка вручают подозрение в "Борисполе". Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ. ФОТО

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Генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"По оперативной информации, экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий", - подчеркивают в НАБУ. Фамилия чиновника в настоящий момент не сообщается. 

Детали данной операции будут представлены позже.

Экс-заму председателя ПриватБанка вручают подозрение в Борисполе. Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ 01
Экс-заму председателя ПриватБанка вручают подозрение в Борисполе. Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ 02Экс-заму председателя ПриватБанка вручают подозрение в Борисполе. Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ 03

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По данным источников ряда СМИ, речь идет об экс-первом заместителе главы ПриватБанка Владимире Яценко.

Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    когда он взлетал в Днепре, он наверно ликовал..
    а когда джет вдруг пошел на посадку в "Борисполе", у чувака 100% случилась истерика)).. Экс-зампредседателю ПриватБанка вручают подозрение в "Борисполе". Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5662
  • Маркиз
    Во-первых, это красиво!
    Идите сюда, слушайте ОЧЕНЬ внимательно!

    В 9:00 Венедиктова подписывает подозрение, по одному небольшому эпизоду по делу приватбанка. Подозрение подписано бывшему топу Приватбанка - Владимиру Яценко.

    В 10:30, ЯЦЕНКО САДИТСЯ НА ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС ДНЕПР-ВЕНА (очень клево, как чувак менее чем за полтора часа узнал 1) что ему подписали подозрение, 2) успел организовать чартер 3) УСПЕЛ БЛ*ТЬ ДОЕХАТЬ ДО АЭРОПОРТА И СЕСТЬ НА ЧАРТЕР, а, Ирина Валентиновна, как так?

    Самолет взлетает, АЛЕ. Директор НАБУ (Артем Сытник) и старший детектив дела привата (Дмитрий Скомаров) смогли таки дорваться до Гос.Авиа.Службы (кажись так называется) чтобы ПОСАДИЛИ САМОЛЕТ.

    Его посадили. И ВОТ ПРЯМО СЕЙЧАС, чувака принимают в Борисполе.

    Байден прийде - порядок наведе.

    Передаю привет другим экс-топам приватбанка. Мы НИКОГДА не забудем что вы сделали. Вам не спрятаться от правосудия.
    НАБУ - молодцы! Такого еще не было, чтобы самолет посадили и не дали уйти преступнику.
    Mark Savchuk
  • olele
    "он шол на адєсу, а вишел к хєрсону..."
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