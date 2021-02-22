В Раде зарегистрирован законопроект о запрете продажи лекарств детям до 14 лет, - "слуга народа" Радуцкий

В Раде готовят два законопроекта для ограничения продажи лекарств детям до 14 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Комитет здоровья нации инициирует два законопроекта. Первый - запрет продажи лекарственных средств лицам до 14 лет. Второй - введение жесткой административной ответственности за нарушение этого запрета. Как показал недавний случай с отравлением школьниц препаратом "Дротаверин" в Боярке, аналогичные случаи в других городах - угроза очень серьезная и требует немедленного реагирования государства", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, одним из факторов, который подталкивает детей к необдуманным и крайне опасным действиям, является "деструктивный контент из некоторых соцсетей и онлайн-игр".

Также читайте: Отравление школьниц на Киевщине: в лицее с учениками работают психологи

"Считаю, что для защиты жизни и здоровья маленьких граждан нужен комплексный программный подход. Это и разъяснительная работа с детьми, с родителями, социальная реклама, работа социальных работников. Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента", - подчеркнул Радуцкий.

Парламентарий отметил, что обязательно должен быть запрет продажи лекарств детям.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи самоубийства с использованием лекарственных средств занимают второе место по распространенности, и около 60% из них было совершено именно несовершеннолетними. То есть, это наиболее доступный способ причинить себе вред.

Радуцкий рассказал, что инициативы Комитета здоровья нации содержат не только запрет, но и нормы, которые будут побуждать неуклонно соблюдать этот запрет.

Читайте также: Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: директора лицея отстранили

"Первым законопроектом мы предлагаем внести изменения в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах". Согласно этим изменениям, реализация лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, будет запрещена. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя реализация лекарственных средств будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст. Вторым законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 424 Кодекса Украины об административных правонарушениях, установив административную ответственность за продажу (отпуск) в аптечных учреждениях лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста. Такое нарушение будет предусматривать наказание для виновных лиц в виде наложения штрафа от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное нарушение - от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов", - объяснил нардеп.

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.

Читайте: Отравление школьниц таблетками: Минобразования готовит информацию для родителей и учителей об опасных челленджах в соцсетях