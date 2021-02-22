Советники лидеров стран "нормандской четверки" общаются почти каждый день, но из-за позиции Лаврова формат заморожен на уровне глав МИД, - Кулеба

Советники лидеров стран "нормандской четверки" общаются почти каждый день и пытаются найти решение, которое позволит продвинуть вперед процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Анатомия" на "Прямом канале", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, из-за позиции Сергея Лаврова, по сути, нормандский формат на уровне министров иностранных дел заморожен. Но советники работают, процесс очень быстрый, поверьте мне, - почти ежедневно происходит коммуникация в попытках найти что-то общее, какой-то знаменатель, который позволит двигаться вперед. Мы жестко защищаем свои "красные линии" и не отступаем от них. Господин Козак (представитель РФ в нормандском формате Дмитрий Козак - ред.), тем не менее, жестко проталкивает свое видение. Поэтому процесс движется очень сложно", - сказал Кулеба.

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Он напомнил, что ключевые позиции украинской стороны заключаются в том, что переговоры ведутся с Российской Федерацией, а не с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", а также граница должна перейти под украинский контроль до выборов. В то же время Россия заявляет, что она является лишь посредником, настаивает на признании "ЛНР/ДНР" и на проведении выборов до передачи Украине контроля над границей.

"То есть, на самом деле, вокруг этих тезисов идет дискуссия... Андрею Ермаку (руководителю Офиса Президента. - Ред.), представляющему Украину, трудно постоянно кругами проходить это общение, но он очень четко и жестко держит там позицию. Действительно, оно выглядит так, как будто ничего никуда не движется, но, согласитесь, что это гораздо лучше, чем если бы мы сказали: "Окей, давайте на ваших условиях - и пошли вперед". Мы этого никогда не сделаем, потому что это принципиальные моменты, это очень серьезные вещи, которые касаются непосредственно Украинского государства и его национальной безопасности", - подчеркнул глава МИД.

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