Венедиктова о деле "Приватбанка": Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам моя. Нам еще многое предстоит сделать

Генеральный прокурор считает, что попытка бывшего первого заместителя председателя правления "ПриватБанка" вылететь в Вену из Украины на чартерном самолете связана со "сливом" информации о подписании ему подозрения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам "Приватбанка" - моя.

Сегодня мы демонтировали манипуляции и стереотипы, которые давно стали частью нашей культуры - свидетели в одном из важных и чувствительных уголовных производств из числа тех, которые на слуху и у наших международных партнеров, сегодня превратились в подозреваемых.

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У меня есть собственное мнение о расследовании дел из орбиты "Приватбанка" и сформировала я ее после того, как стала одним из процессуальных руководителей. Конечно, когда становишься прокурором в конкретном деле, берешь, таким образом, на себя ответственность - и я взяла. После проведения нескольких рабочих совещаний с участием детективов НАБУ и прокуроров САП, я лично приняла решение о необходимости ряда указаний о следственных действиях и проведения экспертного исследования с целью подтверждения убытков, нанесенных государству и гражданам. Я не могу вдаваться в детали и рассказывать о состоянии дел в этом конкретном производстве, могу только сказать, что меня он не устраивал с точки зрения перспектив представление обвинения в суде.

Я давно имею антитела к сплетням, грязным инсинуациям, лжи в СМИ - если я приняла решение, я его обязательно реализую, несмотря на любое сопротивление: из властных кабинетов, стен парламента, заголовков в прессе и т.д. и т.п.

Нам еще многое предстоит сделать в треугольнике Офис ГП - НАБУ - САП и я точно знаю, что еще много подписей мы увидим на различных подозрениях. Я могу пообещать одно - для меня не существует фамилий, а для тех же фамилий, поверьте, это очень важный месседж: какой бы громкой и уязвимой не была фамилия, я не санкционирую подозрение, если буду считать, что доказательств, собранных по делу, недостаточно . И, конечно же, я сделаю по закону, если доказательства надлежащие и собраны в необходимом объеме.

Держу руку на пульсе в нескольких важных делах, в которых, на мой взгляд, детективы и прокуроры должны "поднажать" и мы вместе обязательно ускоримся, и уже в ближайшее время дадим новый и не менее важный результат. Уверена, что вы оцените.

Выражаю благодарность за качественно проведенную работу коллегам с НАБУ и САП.

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Заканчивая свой пост, узнала чрезвычайно важную новость - мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей "сливаются", что станет темой, я уверена, отдельного расследования в этот раз. Круг лиц, которые были проинформированы о количестве подозрений, подписанных мной, очень узок. Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем председателя правления "ПриватБанка", в какой-то удивительный способ заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям, самолет совершил посадку в Борисполе. Финита", - рассказала Венедиктова.

Ранее НАБУ сообщило, что экс-зампредседателю ПриватБанка вручают подозрение в "Борисполе". Он пытался на частном самолете покинуть Украину. По данным СМИ, речь идет об экс первом заместителе главы ПриватБанка Владимире Яценко.



