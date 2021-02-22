Новости • Агрессия России против Украины

Один украинский воин погиб на Донбассе, еще один получил ранение, - Хомчак

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Один украинский воин погиб на Донбассе, еще один получил ранение, - Хомчак
В результате обстрела на Донбассе погиб украинский воин, еще один - получил ранен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Командующий ВСУ Руслан Хомчак во время брифинга.

"В 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником по наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи погиб один военнослужащий и второй ранен", - сказал Хомчак.

По словам Хомчака, инцидент произошел на наблюдательном посту в районе шахты Бутовка.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Розкажи це Зеговнокомандувачу !!)))
  • Вася Шевченко f77d76ba
    **
    Ало, чуєш, брате! В нас двісті !!!
    І єдине питання - хто?!!!
    Хто сьогодні пішов у вічність?
    Боронити нас з неба. ХТО?!!!

    І згадаеш ти, як сварились,
    Чия черга піти в наряд.
    І згадаеш ти,як ділились
    Всім, що було. Бо ти солдат.

    І ще знаеш, що в нього мати,
    Ще вродлива та молода.
    І ще знаеш ти, в нього донька,
    Наче квітонька польова.

    Що ти можеш, брате?! Нічого.
    Тільки тихо, про себе, вити.
    Що ти можеш, брате?! Нічого.
    Лише далі, за нього жити…

    Автор : Олекса (.5 рота 95 OMБр)
  • Чайка Київ
    Швидкого одужання нашому захиснику.
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