Один украинский воин погиб на Донбассе, еще один получил ранение, - Хомчак
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В результате обстрела на Донбассе погиб украинский воин, еще один - получил ранен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Командующий ВСУ Руслан Хомчак во время брифинга.
"В 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником по наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи погиб один военнослужащий и второй ранен", - сказал Хомчак.
По словам Хомчака, инцидент произошел на наблюдательном посту в районе шахты Бутовка.