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Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters

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Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters
Главы МИД стран ЕС на сегодняншей встрече в Брюсселе согласовали решение относительно введения персональных санкций против российских чиновников.

Такое решение было принято в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом Reuters заявили источники в дипломатических кругах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, 

"Главы МИД договорились о персональных санкциях в отношении России из-за Навального. Главы МИД не обсуждали имен в понедельник", - утверждают собеседники агентства.

По словам источников издания, в нем могут оказаться глава Следственного комитета, глава Росссийской гвардии, генеральный прокурор России и глава Федеральной службы исполнения наказаний.

Напомним, 20 февраля городской суд Москвы признал законным решение Симоновского суда относительно изменения условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навальный все же будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу "Ив Роше".

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    ШО ОПЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ? Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 3367
    Вот Ронни Рейган с Маргарет Тетчер сделали проще, не по персонам, а по всему Совку и соцлагерю санкциями лупанули. И вы знаете, таки помогло. Не прошло и 9 лет, как почили в бозе и Совок и соцлагерь. Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 4106
  • Алексей Достоевский
    Интересно будет посмотреть
    И на список харь и на санкции
    А то опять уборщице СИЗО тете Глаше запретят покапать более трех кг хамона...
  • Cтарий Кінь
    Ну, ті санкції проти парочки шавок. Наче вони і є, але не стосуються ні рахунків ні діточок.
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