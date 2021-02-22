Зеленский увеличивает численность СНБО после встречи с Даниловым

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Данилов проинформировал президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.

Собеседники также обсудили следующие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны.

Были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

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