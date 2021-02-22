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Зеленский увеличивает численность СНБО после встречи с Даниловым

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Зеленский увеличивает численность СНБО после встречи с Даниловым
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Данилов проинформировал президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.

Собеседники также обсудили следующие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны.

Были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Также читайте: Окончание войны зависит только от Путина, но его цель - уничтожение государства Украина, - Данилов

Топ комментарии

  • kuba
    Зеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 5049
  • Nikolai Chizhevsky
    Толку от вашей сходки,спортмастер работает даже издевается мол у нас всё ок с документами работаем и нам решение снбо не указ и уже пропагандонские сми пишут что "русский спортмастер у нас сабботирует и не собирается закрыватся,а Мертвечука санкции?если ему выдвинуто такое обвинение в финансировании терроризма почему ему не вручено подозрение и он не под стражей до сих пор идут третьи сутки?
  • Юрий Темп 260551ce
    Кому принадлежат украинские облэнерго. Угроза в энергетической сферах.

    которые обеспечивают потребителей электроэнергией, принадлежат украинским и российским олигархам.

    Чернівціобленерго VS Energy (належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову) - 55,0%

    Кіровоградобленерго належить росіянам: VS Energy 83,0%
    Київобленерго належить росіянам: VS Energy 89,1%

    Житомиробленерго належить росіянам: VS Energy 91,0%
    Хмельницькобленерго належить росіянам: VS Energy 18,8%,
    Херсонобленерго належить росіянам: VS Energy 90,0%
    Рівнеобленерго належить росіянам: VS Energy 84,6%

    Одесаобленерго належить росіянам: VS Energy 48,0%
    ссылка - https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo
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