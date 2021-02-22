Судья Вовк вновь не явился на заседание по избранию меры пресечения. ВАКС в 5-й раз принял решение о принудительной доставке
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Сегодня, 22 февраля, Высший антикоррупционный суд в очередной раз принял решение о принудительной доставке главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка в ВАКС для избрания в отношении него меры пресечения. Сам судья сегодня вновь не явился в суд.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС.
"Судья Вовк вновь не явился на заседание, назначенное на понедельник, в связи с чем принято еще одно решение о применении в отношении него привода. Следующее заседание назначено на 9 марта", - сообщили в ВАКС.
Ранее ВАКС четырежды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.