Оккупанты провели в Крыму учения с "Градами", гаубицами и минометами

На межвидовом полигоне "Опук" оккупанты провели военные учения с применением более чем 50 единиц военной и специальной техники.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В сборе было задействовано в том числе, реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град", 152-мм гаубицы "Мста-Б", 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона-С", а также минометы "Сани" и "Поднос", – говорится в сообщении.

Расчеты гаубичной артиллерии и боевых машин систем залпового огня оккупантов стреляли по неподвижным и движущимся целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

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"Завершением лагерного сбора стало учение (ДТУ) с отработкой различных тактических приемов ведения боя артиллерийскими подразделениями. Одной из основных задач учения стала отработка самостоятельного принятия решений командирами подразделений и применение нестандартных, нешаблонных действий в зависимости от обстановки на поле боя. В лагерном сборе приняли участие порядка 500 военнослужащих", – указано в сообщении.

На данный момент артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота России вернулись в пункты постоянной дислокации, уточнили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

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Ранее оккупанты танковых подразделений армейского корпуса Черноморского флота России провели стрельбы в рамках боевой подготовки на полигоне Ангарский под Симферополем. В учении были задействованы более 100 военнослужащих.