Кадыров о фото с Уруским: До вчера я понятия не имел, кто он такой. Знал бы - не подпустил
Об этом Кадыров сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы - не подпустил", - говорится в сообщении.
Кроме того, Кадыров повторил пропагандистские тезисы о войне на Донбассе.
"Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе", - подытожил Кадыров.
Напомним, ранее в сети появилось фото, на котором Уруский замечен на оружейной выставке в ОАЭ рядом с Кадыровым. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал срочных объяснений.
Позже Уруский заявил: "Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке".
"В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров", - добавил Уруский.