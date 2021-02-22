Новости

Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в "Борисполе". Он обоснованно подозревается в растрате средств учреждения в особо крупных размерах, - Офис генпрокурора

13 84335
Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в "Борисполе". Он обоснованно подозревается в растрате средств учреждения в особо крупных размерах, - Офис генпрокурора
Экс-первый заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" задержан правоохранителями в аэропорту "Борисполь" в порядке ст. 208 УПК Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Экс-управленец пытался покинуть пределы Украины на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям правоохранителей, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.  Бывший чиновник обоснованно подозревается в растрате средств "ПриватБанка" в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - подчеркивается в сообщении.

Также уточняется, что процессуальное руководство в данном уголовном производстве осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура, досудебное расследование - детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Фамилия задержанного экс-чиновника не сообщается. По данным источников ряда СМИ, речь идет об экс-первом заместителе главы ПриватБанка Владимире Яценко.

Как сообщалось ранее со ссылкой на пресс-службу НАБУ, экс-заму председателя ПриватБанка вручали подозрение в аэропорту "Борисполь". Позже генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что подписала подозрение в отношении бывшего топ-менеджера банка.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    Бене прищемили правое яйцо. Не останавливаемся:
    Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в "Борисполе". Он обоснованно подозревается в растрате средств учреждения в особо крупных размерах, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6156
  • vigo
    Прокурорские информацию слили, но теперь браво рапортуют.
    Не вылетел этот упырь не благодаря, а, скорее, вопреки прокурорам.
  • Миша Михайлов fae8ef72
    этож какой коктейль молотова вставил мвф в аналы власти
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости