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Прививка от COVID-19 снижает риск госпитализации на 85-94%, - ученые

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Прививка от COVID-19 снижает риск госпитализации на 85-94%, - ученые
Исследователи из Великобритании выяснили, что прививка от коронавирус уменьшает риск попасть в больницу на 85-94%.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В рамках исследования было установлено, что рост масштабов вакцинации в Великобритании способствует существенному снижению риска госпитализации пациентов с COVID-19.

Исследователи из университетов Эдинбурга, Стратклайда, Абердина, Глазго и Сент-Эндрю проанализировали набор данных, охватывающий все население Шотландии - 5,4 миллиона человек.

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Исследование показало, что после четвертой недели кампании вакцинации медицинскими средствами Pfizer и AstraZeneca риск госпитализации больных уменьшился на 85-94%.

Глава команды исследователей профессор Азиз Шейх, директор Эдинбургского университета, сказал: "Теперь у нас есть доказательства, по всей стране, что вакцинация обеспечивает защиту от госпитализации с COVID-19".

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По данным Worldometer, с начала пандемии в мире выявлено 112 036 858 случаев заболевания COVID-19, в том числе 2 479 412 летальных, выздоровели 87 401 242 человека.

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Топ комментарии

  • Andy Sok
    Смотри, Антип.
    Вакцина снижает риск госпитализации... а про защиту от заражения ничего не сказано.
    Как думаешь, исходя из этого - оставят ограничения по маскам например или нет?

    Ну и да, если перейти по ссылкам на источник, то там будет одно очень интересное предложение об этом исследовании.

    The study, which has not been peer reviewed

    https://www.lbc.co.uk/news/covid-19-vaccines-reduce-hospital-admissions-risk-by-up-to-94-study/

    То есть исследование не проходило экспертной оценки. Иначе говоря - это непроверенные данные... а на их основе уже громкие статьи печатают. Это, Антип, называется - "продвижение", или, говоря проще, реклама.
  • саша паламарчук
    Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 2907
  • саша паламарчук
    Щеплення проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації на 85-94%, - вчені - Цензор.НЕТ 7440
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