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Телеканал "НАШ" подал иск против Нацсовета по ТРВ: требуют отменить внеплановую проверку

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Телеканал "НАШ" подал иск против Нацсовета по ТРВ: требуют отменить внеплановую проверку
Окружным административным судом города Киев зарегистрирован иск ООО "НАШ 365" к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 28 января 2021, которым была назначена внеплановая невыездная проверка ООО "Наш 365" (логотип "НАШ"). По мнению истца, оспариваемое решение принято в нарушение норм законодательства Украины, без должных правовых оснований и допустимых доказательств.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, ранее Нацсовет по ТРВ по обращению СБУ назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ" из-за интервью с экс-"регионалкой" Бондаренко

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Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Тобто, за офіційними даними поданими медведчуком, родині медведчука належать 100 фірм, з яких 13 фірм зареєстровані в Україні
    А тепер відкриваємо додатки указу проти Медведчука і Марченко, беремо звідти перелік фірм і бачимо що там всього 18 фірм і севастопольський університет
    Звіряємо список фірм, які подав в декларації Медведчук і список фірм, які значаться в указі за результатами РНБО і бачимо 2 співпадіння: - новошахтинський завод нафтопродуктів - роузвуд шиппінг А тепер популярно:
    З 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука: Це взагалі досить смішна і печальна історія. Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5. Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані.

    А чи знаєте ви, що Оксані Марченко належить 97 компаній.
    Зареєстровані вони в Україні, Росії, Кіпрі, Віргінських островах, Маршаллових острова, Великобританії, Мальті та ін.
    Вона також володіє 11-ма земельними ділянками і трьома будинками.
    А ще у неї 11 машин.
  • Hulio
    Канал "НАШ" названий по аналогії з путінським "Двіженіє "Наши".
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