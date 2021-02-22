Телеканал "НАШ" подал иск против Нацсовета по ТРВ: требуют отменить внеплановую проверку

Окружным административным судом города Киев зарегистрирован иск ООО "НАШ 365" к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 28 января 2021, которым была назначена внеплановая невыездная проверка ООО "Наш 365" (логотип "НАШ"). По мнению истца, оспариваемое решение принято в нарушение норм законодательства Украины, без должных правовых оснований и допустимых доказательств.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, ранее Нацсовет по ТРВ по обращению СБУ назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ" из-за интервью с экс-"регионалкой" Бондаренко

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