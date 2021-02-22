Бесплатный инсулин с 1 июля будет доступен только по электронному рецепту

С 1 июля граждане с сахарным диабетом смогут получить бесплатный инсулин только по электронным рецептам.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

С 1 июля НСЗУ начнет администрировать программу реимбурсации инсулинов и будет единственным плательщиком по программе.

Сейчас в Украине сахарным инсулинозависимым диабетом (диабет первого типа) болеют более 210 тыс. человек. Эти люди нуждаются в ежедневном введении инсулина. Инсулиннезависимым диабетом (второго типа) болеют около 1 млн. украинцев.

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"Для пациентов с диабетом II типа есть возможность получать необходимые лекарства по программе реимбурсации - бесплатно или с незначительной доплатой. На сегодня в обновленном реестре лекарств - 48 лекарственных средств для лечения диабета II типа. Из них - 23 бесплатных, остальные - с незначительной доплатой. Получить лекарства можно по электронному рецепту врача в аптеке, законтрактованной с НСЗУ", - добавили в ведомстве.