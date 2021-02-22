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Бесплатный инсулин с 1 июля будет доступен только по электронному рецепту

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Бесплатный инсулин с 1 июля будет доступен только по электронному рецепту
С 1 июля граждане с сахарным диабетом смогут получить бесплатный инсулин только по электронным рецептам.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

С 1 июля НСЗУ начнет администрировать программу реимбурсации инсулинов и будет единственным плательщиком по программе.

Сейчас в Украине сахарным инсулинозависимым диабетом (диабет первого типа) болеют более 210 тыс. человек. Эти люди нуждаются в ежедневном введении инсулина. Инсулиннезависимым диабетом (второго типа) болеют около 1 млн. украинцев.

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"Для пациентов с диабетом II типа есть возможность получать необходимые лекарства по программе реимбурсации - бесплатно или с незначительной доплатой. На сегодня в обновленном реестре лекарств - 48 лекарственных средств для лечения диабета II типа. Из них - 23 бесплатных, остальные - с незначительной доплатой. Получить лекарства можно по электронному рецепту врача в аптеке, законтрактованной с НСЗУ", - добавили в ведомстве.

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Топ комментарии

  • Ольга Пелле
    То есть больная бабка из села, у которой нет айфона, может не заморачиваться, а спокойно помирать.
  • Eques Patriam
    Любий телефон підтримує електронний рецепт. Головне би в ньому сімка була і смс з кодом прийде.
  • Олег Беляков 1ee72182
    нет.
    Пресс-служба написала новость допой, другие дебилы новость прочитали сракой, в итоге получилось говно.
    На самом деле введение электронного рецепта здорово упростит жизнь бабкам, в том числе и особенно сельским.
    Теперь инсулинозависимым не придется ходить каждый раз за рецептом. Информация о том, что Васильченко Н.П. нужен инсулин Х будет внесена в общую электронную базу. И ей можно будет продлевать его автоматически.
    Если сейчас бабке нужно идти в поликлинику, брать там рецепт и тащиться с ним в аптеку, то теперь Васильченко Н.П приходит в аптеку тупо с паспортом, и в аптеке смотрят, какой закреплен инсулин за Васильченко Н.П, и все - она есть в базе, ей выдают инсулин.
    Это придумали еще при Порошенко, кстати. Но это не его личное ноу-хау, так во всем цивилизованном мире делается.
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