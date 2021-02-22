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Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права

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Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права
Глава немецкой дипломатии Хайко Маас высказался за введение новых санкций против России после двух обвинительных приговоров российских судов в отношении лидера оппозиции Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Уже после отравления Навального мы дали ясно понять, что не намерены мириться с разрушением международного права, и ввели санкции", - сказал немецкий министр на встрече с коллегами в Брюсселе.

Маас заявил, что выступает за выработку ограничений против отдельных лиц, в том числе запрета на их въезд в Евросоюз и блокировку их активов.

"Одновременно с этим мы должны искать пути, чтобы остаться в диалоге с Россией", - подчеркнул германский министр, добавив, что РФ необходима Евросоюзу для совместного урегулирования многих международных конфликтов.

Читайте также: Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    И все хотят диалога со страной-помойкой. Неужели не понимают, шо конструктивный разговор с русским может произойти в одном-единдтвенном случае - если русскому перед этим хорошенько набить рыло? Лучше - сапогом.
  • Євгенович Евгеньевич
    Політика Німеччини по відношенню до рашки повністю імпотентна, якще не партнерська взагалі.
  • Серый Вовк
    Немцы ,хватит эту порнуху крутить , Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права - Цензор.НЕТ 5597персональные санкции ваши это до одного места ,давайте суки закрывайте Северный Поток и первый и второй а то ведь первый Украинский может повторить ,да и Второй тоже .... Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права - Цензор.НЕТ 5597
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