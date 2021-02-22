Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права

Глава немецкой дипломатии Хайко Маас высказался за введение новых санкций против России после двух обвинительных приговоров российских судов в отношении лидера оппозиции Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Уже после отравления Навального мы дали ясно понять, что не намерены мириться с разрушением международного права, и ввели санкции", - сказал немецкий министр на встрече с коллегами в Брюсселе.

Маас заявил, что выступает за выработку ограничений против отдельных лиц, в том числе запрета на их въезд в Евросоюз и блокировку их активов.

"Одновременно с этим мы должны искать пути, чтобы остаться в диалоге с Россией", - подчеркнул германский министр, добавив, что РФ необходима Евросоюзу для совместного урегулирования многих международных конфликтов.

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