Американская торговая палата призвала изменить ставку на ТИЭН в Налоговом кодексе

Бизнес-сообщество, объединенное Американской торговой палатой в Украине, призывает поддержать предложения компаний-членов относительно внесения изменений в Налоговый кодекс Украины (НКУ).

Об этом говорится на сайте палаты.

В сообщении отмечается, что палата неоднократно отмечала возможные негативные последствия для госбюджета и экономики в целом от принятия отдельных норм закона.

"В частности, принятые изменения делают невозможным реализацию, транспортировки, хранения жидкостей, используемых в электронных сигаретах, произведенных до 1 января 2021 года (продукция). С 1 января 2021 года компании не имеют возможности реализовать свое право собственности на имущество, в том числе хранить, транспортировать, продавать или вывезти продукцию за пределы таможенной территории Украины", - отмечают в АТП.

В то же время в палате добавляют, что с января 2021 года законом №466 повышается ставка налога на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) на 320%.

"В нынешних экономических реалиях такое резкое повышение налога может привести к разрушительным последствиям для рынка и экономики страны, поскольку значительное повышение цены на такую продукцию будет способствовать росту нелегального рынка, в результате чего государство не получит запланированных поступлений в бюджет", - отмечают в палате.

Налоговая политика должна быть взвешенной и предсказуемой, а налоги должны повышаться постепенно. По мнению компаний-членов палаты, налоговая политика последних лет, которая базировалась на резком увеличении ставок акциза, негативно повлияла на отрасль и стала неэффективным инструментом для получения дополнительных поступлений в бюджет.

"Учитывая это, требует пересмотра план ежегодного повышения ставки акцизного налога на сигареты путем его расширения до 2030 года с 10% ежегодным повышением ставок, а также сохранение действующей ставки адвалорной составляющей акцизного налога", - добавляют в АТП.

Палата призывает главу комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики инициировать внесение изменений в НКУ с целью решения указанных проблем и постепенного повышения ставок акцизного налога.

Как известно, с января 2021 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, внесенные ЗУ от 16 января 2020 года №466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" (закон №466).