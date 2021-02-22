Бутусов о подробностях задержания Яценко: После того, как Венедиктова подписала подозрение, произошла утечка, но самолет с ним успели развернуть возле Львова

Около 9 утра генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение соратнику Коломойского Владимиру Яценко, а уже через час он вылетел из Днепра в Вену на чартерном самолете.

Об этом пишет в блоге для Цензор.НЕТ главный редактор сайта Юрий Бутусов.

По данным Бутусова, Венедиктова предлагала подписать подозрение Яценко прокурору САП Щуру, но тот отказался это сделать, и тогда она подписала подозрение собственноручно.

"Трудно было предсказать такое решение, но почти сразу произошла утечка информации. Около 10 утра из Днепра в Вену вылетел чартерный самолет авиакомпании "Роза ветров" (совладельцем которой является Коломойский), на борту которого был Яценко. Поскольку Яценко не находился в розыске, запретить ему вылет никто не мог", - пишет Бутусов.

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Далее, по словам журналиста, информацию о вылете Яценко получил ведущий дело "ПриватБанка" детектив НАБУ Скомаров.

"Скомаров мгновенно отреагировал - позвонил в Украэрорух и потребовал срочно запретить вылет из Украины самолета с теперь уже подозреваемым Яценко. Самолет в этот момент пролетел Кропивницкий. Украэрорух попросил подтверждения данного решения. И тогда директор НАБУ Артем Сытник позвонил по спецсвязи главе Украэроруха и подтвердил полномочия детектива. Чартер с Яценко развернули под Львовом. Диспетчер отменил коридор для воздушного судна и направил самолет в аэропорт Борисполь", - описывает Бутусов подробности случившегося.

Если бы хотя бы одна служба промедлила всего 10 минут, самолет Яценко успел бы покинуть воздушное пространство Украины, отмечает журналист.

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"Подозрение Яценко - это первое дело по высшему руководству Приватбанка, и ранее это казалось немыслимым! Дело о хищениях в банке оставалось все эти годы фактовым. Сам Коломойским был и остается весьма в близких отношениях с руководством "Слуг народа" и Офиса Президента и сохраняет большое влияние на власть. Но, несомненно, президент Зеленский не мог не знать, что такое подозрение может быть выписано - возможно, без деталей и без точного времени", - считает Бутусов.

Он отмечает, что Венедиктова и Сытник на фоне процесса против Коломойского в США действуют сейчас синхронно с американцами. Задержание Яценко, по мнению главреда Цензор.НЕТ, может стать еще одним шагом Зеленского к сближению с администрацией Байдена. А судьбу самого задержанного определит Высший антикоррупционный суд.

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