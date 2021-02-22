Брату Героя Небесной Сотни Олега Ушневича Роману нужна помощь

Накануне ночью во Львове Роману Ушневичу, брату погибшего на Институтской Олега Ушневича, 12 часов делали операцию на сердце.

Как сообщила в Facebook адвокат Евгения Закревская, нужна кровь, информирует Цензор.НЕТ.

"Первая группа, но если будет другая - обменяют. Кровь можно сдать с понедельника во Львовском областном центре крови (ул. Тараса Шевченко, 65). Сказать, что для Ушневича Р. М. Перед сдачей крови предварительно сообщите об этом по телефону: +380677671181 (Наталья). Кто может помочь со средствами на лечение: карта ПБ 5168 7427 2249 6332 (Ушневич Роман Михайлович)", - говорится в сообщении.

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Напомним, Олег Ушневич погиб в результате огнестрельного ранения во время обстрела силовиками улицы Институтской 20 февраля 2014 года.

18 февраля 2020 года следователи отдела по "делам Майдана" Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения "Омега" Владимира Косенко.

По данным следствия, боец ​​"Омеги" вместе с сотрудниками полка специального назначения "Беркут" расстреливал митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Следователь Государственного бюро расследований Андрей Ена заявил, что в результате применения огнестрельного оружия спецназовцем погиб Олег Ушневич и получил ранения Виталий Гуков.

16 апреля суд смягчил меру пресечения Косенко, заменив круглосуточный домашний арест личным обязательством.