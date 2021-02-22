Штаб ООС: с начала суток 1 боец ВСУ погиб, 2 ранены, наемники РФ 5 раз нарушали режим прекращения огня

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток. Погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь по украинским позициям из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Авдеевка. Вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, еще один воин - получил осколочные ранения", - сказано в сообщении штаба ООС.

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Также возле Марьинки противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного совершил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.