Штаб ООС: с начала суток 1 боец ВСУ погиб, 2 ранены, наемники РФ 5 раз нарушали режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение текущих суток, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь по украинским позициям из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Авдеевка. Вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, еще один воин - получил осколочные ранения", - сказано в сообщении штаба ООС.
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Также возле Марьинки противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного совершил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.