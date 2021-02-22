У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам экономическое восстановления, предпринимательства, инвестиций и публичных финансов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент призвал к ускорению перехода на стандарты рыночной экономики и стимулированию развития бизнеса.

"Украина имеет все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства. Государство должно обеспечить поддержку молодых предпринимателей и свободу конкуренции как основы рыночной экономики Украины. Наши предприниматели - это локомотив современной успешной украинской экономики ", - подчеркнул Зеленский.

Участники совещания обсудили создание благоприятных условий для ведения бизнеса, доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, повышение места Украины в Глобальном рейтинге инноваций, повышение уровня конкуренции, формирования прозрачного и справедливого конкурентной среды с максимальным использованием информационных систем.

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Также обсудили способы привлечения инвестиций в Украину, создание условий для защиты инвесторов, имплементации механизмов государственно-частного партнерства и концессии как эффективных способов развития экономики.

"Главная цель для нас как государства - это богатый украинец. Успешная Украина - это понятная прозрачная экономика с комфортными условиями для бизнеса, стабильной банковской системой и современными информационными технологиями ", - отметил Президент.

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Министр финансов Сергей Марченко отметил, что его ведомство работает над реализацией среднесрочного бюджетного планирования, которое поможет государству эффективнее преодолевать финансовые и экономические вызовы. Управленцы активно работают над поднятием Украины в рейтинге Doing Business.