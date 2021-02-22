Закрытие каналов не было идеей Зеленского, это результат давления Вашингтона, - евродепутат Крамон-Таубадель

Введение санкций в отношении кума Владимира Путина Виктора Медведчука и его телеканалов стало возможным благодаря давлению со стороны Соединенных Штатов Америки.

Об этом представитель Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила во время онлайновой дискуссии Киевского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"С первого дня правления администрация Байдена дала понять, что будет другая линия, другая форма сотрудничества, но одновременно и более жесткая риторика", - сказала она, добавив, что у предыдущей американской администрации не было достаточной воли для формирования альянса против Кремля.

"И, поверьте мне, закрытие трех телеканалов не было идеей Зеленского. Это было главным результатом давления со стороны Вашингтона. Я могу только приветствовать это решение, потому что оно назрело и перезрело", - подчеркнула Виола фон Крамон-Таубадель.

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Она также добавила, что Украина должна получать большую поддержку от Запада для противодействия российской агрессии.

"Должно быть больше средств жесткой силы. Возможно, и прямое предложение членства в НАТО. Но, с другой стороны, надо и активнее привлекать Украину к нашим стратегиям мягкой силы", - сказала евродепутат.

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Киевский Форум по безопасности - международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.