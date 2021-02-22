За прошлый год в Украине 123 подростка покончили жизнь самоубийством, - представитель ОГПУ Усенко
Об этом Суспільному сообщила руководитель департамента защиты детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Юлия Усенко, информирует Цензор.НЕТ.
Усенко рассказала, что по данным Единого государственного реестра досудебных расследований, в 2017 году совершили самоубийство 166 подростков, в 2018-м - 97, в 2019-м - 111, а в 2020-м - 123 несовершеннолетних. По состоянию на февраль 2021 года зафиксирован 21 случай.
"Возраст от 8 до 18. Более всего совершают самоубийство парни. Больше всего случаев самоубийств - в возрасте от 12 до 16", - заявила Усенко.
Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.
Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.
По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.