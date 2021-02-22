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Санкции против "Спортмастера" ввели из-за работы в оккупированном Крыму, - СБУ

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Санкции против "Спортмастера" ввели из-за работы в оккупированном Крыму, - СБУ
Министерство иностранных дел Украины не раз обращалось в государственные органы Сингапура с информацией о том, что сингапурская компания "Спортмастер" работает в оккупированном Крыму.

Об этом сказано в комментарии пресс-службы СБУ, которым располагает Цензор.НЕТ.

"Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (основатель соответствующей сети "Спортмастер") введены на основании информации о работе сети в Крыму", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что еще прошлым летом направили в Министерство иностранных дел Украины письмо о том, что сеть работает в оккупированном Крыму.

"В свою очередь МИД Украины неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования", - добавили в спецслужбе.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Спортмастер" уверяет, что продолжает работать в Украине, несмотря на санкции СНБО

Напомним, "Спортмастер" - среди юридических лиц, попавших под санкции СНБО 19 февраля. Компании запретили работать на территории Украины, но она продолжает деятельность и называет попадание в санкционный список "неаргументированным и безосновательным".

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Топ комментарии

  • Nikolai Chizhevsky
    где вы ввели?на словах или бумаге? он работает до сих пор и сама ихняя директорша сказала что нас не обходит мы работаем как обычно
  • Влад Тараненко
    Кого волнует, с россии, Франции или с Гондураса? Вопрос почему компания торгует на подсанкционной территории? Даже российские структуры боятся в Крыму открываться. Ашан должен попасть под санкции так же, как и спортмастер, пока не закроют последние магазины в Крыму
  • vadym sestritsyn
    В Крыму работает Prostor. Ашан. Аптеки из Днепра. Синево ит д
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