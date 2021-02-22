"Предложение Киевского форума - провести саммит союзников", - Лубкивский

Кремль не желает восстанавливать территориальную целостность Украины, поэтому мирный процесс зашел в тупик.

Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности заявил его директор, заместитель министра иностранных дел и дипломатический советник премьер-министра Украины в 2014-2016 годах Даниил Лубкивский, информирует Цензор.НЕТ.

"Кремль и в дальнейшем будет шантажировать Запад и Украину для того, чтобы выторговать себе политическое преимущество и обеспечить, что когда-то Запад неизбежно устанет от еще одного замороженного конфликта, как это было в Грузии и Молдове", - сказал он.

Лубкивский отметил, что нужно бороться с этой стратегией Москвы.

"Достичь этого можно только через солидарность между Европейским Союзом и США, Западом и Украиной", - убежден он.

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Дипломат призвал поддержать предложение Киевского форума и провести саммит союзников, лидеров государств, для того, чтобы разработать новую дорожную карту и сдерживать текущую и будущую агрессию Путина.

Киевский по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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