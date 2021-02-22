Проект мемориального центра Холокоста в Бабьем Яре – это украинская инициатива, - главный раввин Украины Блайх

Проект Мемориального центра Холокоста в Бабьем Яре будет создан исключительно на базе украинской концепции.

Об этом заявил главный раввин Украины Яков Дов Блайх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Раввин подчеркнул, что люди, которые находятся в совете Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", потеряли своих родственников во время расстрела в Бабьем Яре и прекрасно осознают, чем является Россия для современного украинца.

"Вот говорят, не разбираясь: "Плохо, что дают деньги люди из России". Но эти "люди из России", стоит отметить, родились в Украине, потеряли родственников в Бабьем Яре. Они к Бабьему Яру имеют гораздо большее отношение, чем некоторые из тех, кто подписывается против. Мы создали Наблюдательный совет, куда входят люди, которые понимают, что такое Россия, и что такое Бабий Яр, и что такое Холокост. Они контролируют и несут ответственность за проект. Не может здесь появиться российский нарратив никоим образом", – сказал Блайх.

По его словам, у Мемориального центра есть широкая поддержка еврейской общины Украины – фактически 99% от ее состава. Это показало недавнее обращение лидеров еврейской общины в Киевсовет. Это, как говорит Блайх, указывает на то, что проект Мемориального центра – исключительно украинская инициатива.

"Проект Мемориального центра некоторые называют "русским вариантом". Это не русский вариант, это украинский вариант, который поддерживают украинские евреи, поддерживают украинцы, и который реализуется в том числе на украинские деньги. Те, кому мешают сегодня так называемые русские деньги, также были против памятника в Бабьем Яре, когда не было никаких российских денег, когда были американские деньги. У нас сейчас есть последняя возможность построить достойный музей в Бабьем Яре", – подчеркнул главный раввин Украины.

Отвечая на вопрос о строительстве синагоги в Бабьем Яру, он сообщил, что объект, который там установят, не будет построен на месте захоронений.

"Во-первых, этот объект не может называться синагогой в традиционном смысле слова, это будет место для размышлений, символическая часовня. Во-вторых, именно в этом месте не было никаких захоронений. Земля была отведена когда-то православному кладбищу, но там никого не хоронили. Было проведено исследование, которое это подтвердило, было представлено официальное заключение. Никаких препятствий для работ на этом участке нет. На захоронениях мы бы никогда ничего не строили. И также хочу добавить, что никакого строительства с фундаментом не будет. Проект будет возведен над землей. Это не противоречит никакому еврейскому закону", – сказал Блайх.

Главный раввин Украины призвал украинскую власть, общественность поддержать строительство мемориального комплекса в Бабьем Яре, добавив, что стране нужны современные музеи, которые бы почитали память погибших во времена всех трагедий, произошедших в Украине в XX и XXI веках.

"Украине нужны достойные современные музеи, которые почитали погибших в Чернобыльской катастрофе, в Голодоморе, во время Революции Достоинства – Музей Небесной Сотни. И также всем нам нужен достойный музей, который бы почтил память погибших в Холокосте", – заявил Блайх.

Напоминаем, что ранее председатели еврейских общин Украины обратились к мэру Киева Виталию Кличко и к депутатскому корпусу Киевсовета с призывом поддержать проект по созданию Мемориального комплекса Холокоста в Бабьем Яре.