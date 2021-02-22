Пожарные не смогли вовремя добраться к квартире в ЖК "Венеция" на Теремках из-за просчетов застройщика, - СМИ

13 апреля в ЖК "Венеция" полностью выгорела квартира на 4 этаже. Чтобы добраться во двор, пожарным пришлось час расчищать проезд от припаркованных авто. В соцсетях тогда критиковали хозяев машин, но на самом деле проблему создали не они, а застройщик и чиновники.

Об этом пишет издание "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

По данным его журналистов, застройщик уменьшил количество запланированных паркомест на треть.

Так, в сентябре 2013 года ООО "ТМО "Лико-Холдинг" экс-нардепа от Партии регионов Игоря Лысова получило исходные данные на откорректированный проект, и в нем количество мест в подземном паркинге уменьшилось с 950 до 600, а мест открытых автостоянок - с 235 до 225. Вместе с тем количество квартир увеличилось с 970 до 1600.

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Открытая автостоянка при этом оборудована позади дома и тоже с нарушениями строительных норм: не соблюдено расстояние в 25-35 метров. Кроме этого, не соблюдено требование о том, что проезды для пожарной техники должны быть всегда свободными. Именно с этой стоянки спасателям пришлось отбуксовывать автомобили.

В процессе подготовки материала журналисты "Наших грошей" выяснили, что застройщик нарушил не только правила организации автостоянок, но и Генплан Киева.

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"Участки площадью 4,9 га, на которых построен ЖК, принадлежат к жилой средне- и малоэтажной застройке и частично к зеленым насаждениям общего пользования, в т. ч. 0,27 га находится в пределах прибрежной защитной полосы двух озер. То есть, ЖК "Венеция" должен быть максимум на 9 этажей, а по факту там многоэтажная жилая застройка - 17-23-этажные дома", - сказано в статье.

При этом в градостроительных условиях и ограничениях, которые подписал тогдашний и.о. директора Департамента градостроительства КГГА Андрей Вавриш, функциональное назначение земли указано только - жилая застройка, без уточнения, какая именно.