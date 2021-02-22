Татаров попытается отбить подозрение НАБУ завтра в 14:30 в Шевченковском суде у судьи Бугиля

Завтра, 23 февраля, в 14:30 в Шевченковском суде судья Владимир Бугиль рассмотрит жалобу на сообщение о подозрении заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Велика вероятность, что Татаров использует свое служебное положение, чтобы оказать давление на судью и объявить вручение ему подозрения незаконным.

Татаров предпринимает усилия, чтобы сорвать антикоррупционное расследование НАБУ по делу экс-командующего НГУ Юрия Аллерова и бывшего народного депутата Максима Микитася. Как известно, его подозревают в подкупе эксперта МВД с целью снизить оценку ущерба, нанесенного государству.

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Судья Бугиль известен тем, что выносил незаконные решения о задержании майдановцев во время Революции Достоинства. Такие судьи очень удобны для манипуляций со стороны властей.

Это создает реальный риск, что Бугиль может оказать содействие участнику Антимайдана Татарову.