Новости • Дело замглавы ОП Татарова

Татаров попытается отбить подозрение НАБУ завтра в 14:30 в Шевченковском суде у судьи Бугиля

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Татаров попытается отбить подозрение НАБУ завтра в 14:30 в Шевченковском суде у судьи Бугиля
Завтра, 23 февраля, в 14:30 в Шевченковском суде судья Владимир Бугиль рассмотрит жалобу на сообщение о подозрении заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Велика вероятность, что Татаров использует свое служебное положение, чтобы оказать давление на судью и объявить вручение ему подозрения незаконным.

Татаров предпринимает усилия, чтобы сорвать антикоррупционное расследование НАБУ по делу экс-командующего НГУ Юрия Аллерова и бывшего народного депутата Максима Микитася. Как известно, его подозревают в подкупе эксперта МВД с целью снизить оценку ущерба, нанесенного государству.

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Судья Бугиль известен тем, что выносил незаконные решения о задержании майдановцев во время Революции Достоинства. Такие судьи очень удобны для манипуляций со стороны властей.

Это создает реальный риск, что Бугиль может оказать содействие участнику Антимайдана Татарову.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB



    Сергій Стерненко

    @sternenko

    ·5 год

    Шановні кияни! Завтра у мене вирок. Ну ви в курсі. Якщо ви досі не вирішили, чи їхати, то не вагайтесь та погнали
    Поки ще є вільні місця. Давайте знати
  • Ted Viktorovich ecf3b287
    Схоже , що Сергій таки стоїть поперек горла Одеським "чиновникам" ... якщо вони так старанно хочуть замордувати активіста руками головної (100%) , прокурорши .
  • Bogdan_
    это существо защищает зеленский
    Татаров спробує відбити підозру НАБУ завтра о 14:30 в Шевченківському суді у судді Бугіля - Цензор.НЕТ 6773
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