Платежки за газ и его распределение могут объединить в одну квитанцию, - Витренко

Министерство энергетики отрабатывает вопрос перехода потребителей на одну платежную квитанцию по оплате газа и его распределению.

Об этом и.о. министра Юрий Витренко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, – это переход на одну платежку за газ и распределение", – написал он.

По словам Витренко, министерство также занимается вопросом тарифообразования на услуги по распределению газа, изучая возможность их уравнения, – "чтоб тариф на распределение не был в одних регионах выше, чем тарифы в других".

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При этом он отметил, что министерство рассматривает возможность введения ограничений наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках, а также изменения принципов формирования тарифов, акцентировав внимание, что это приведет к снижению цен для потребителей.

"Чтобы потребители были уверены, что на них не перекладывают неэффективность работы операторов сетей и чтоб деньги не изымались, а вкладывались в повышение качества и надежности поставок газа, тепла, электроэнергии", – написал и.о. министра.

Витренко также указал, что министерству предстоит решить вопрос с объемами ресурса, который выставляют на энергорынки государственные компании, не уточнив подробностей.

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