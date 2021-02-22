Эффективность COVID-вакцинации достигается повсеместностью, нужно поторопиться, чтобы избежать появления новых штаммов, - Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эффективность вакцинации от коронавируса достигается ее повсеместностью.

При этом он призвал страны не откладывать вакцинацию, чтобы избежать появления новых штаммов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными", - заявил он.

По его словам, отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст сложности богатым государствам.

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