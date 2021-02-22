На Ивано-Франковщине чиновник Госэкоинспекции попался на взятке 3 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Установлено, что чиновник через посредника требовал от руководителя АЗС 3000 долларов взятки. За указанную сумму обещал не привлекать к ответственности в связи с выявленными в ходе плановой проверки нарушениями требований законодательства. В частности, нарушения требований технического регламента основных характеристик продукции.
Сегодня, 22 февраля, полицейские задержали посредника при получении им первой части взятки - 1500 долларов, которые он получил для дальнейшей передачи должностному лицу.
Сейчас чиновник экоинспекции и посредник задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.