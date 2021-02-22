На Ивано-Франковщине чиновник Госэкоинспекции попался на взятке 3 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Полицейские задержали на взятке начальника отдела Государственной экологической инспекции Карпатского округа и его посредника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что чиновник через посредника требовал от руководителя АЗС 3000 долларов взятки. За указанную сумму обещал не привлекать к ответственности в связи с выявленными в ходе плановой проверки нарушениями требований законодательства. В частности, нарушения требований технического регламента основных характеристик продукции.

Сегодня, 22 февраля, полицейские задержали посредника при получении им первой части взятки - 1500 долларов, которые он получил для дальнейшей передачи должностному лицу.

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Сейчас чиновник экоинспекции и посредник задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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